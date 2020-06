Fiamme e caos sulla A10: traffico paralizzato e chilometri di coda

Autostrada A10 chiusa tra Albisola e Savona per incendio camion

Non c’è pace per le autostrade liguri. Un tratto della A10, tra Albisola e Savona è stato chiuso per un intervento delicato

Un tir ha preso fuoco nelle prime ore della mattina, è successo all’altezza del km 40.

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni

Chilometri di coda. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il mezzo sono presenti Polizia Stradale, mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il conducente non è rimasto ferito, ma un denso fumo ha annerito i cieli della zona diffondendosi anche lungo l’autostrada.