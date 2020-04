Passeggiavano mano nella mano nel parco, all’imbrunire ad Ancona. Come sappiamo, i parchi sono inaccessibili a causa delle disposizioni sull’emergenza coronavirus.

Purtroppo per loro quella era un’area vietata.La doppia sanzione è stata firmata dagli agenti della Polizia locale che, avvertiti da un cittadino, sono intervenuti intorno alle 20 e hanno multato di 400 euro ciascuno, l’altra sera, una coppia di anconetani.

Sono state oltre 300 le verifiche effettuate ieri: 169 i controlli sui veicoli, 11 sui pedoni, 5 nei parchi e 129 su attività commerciali per accertare il rispetto delle regole anti Covid.

A Bordighera (Imperia), persone multate perchè senza mascherina

Sono cinque i verbali fatti dalla polizia municipale nei confronti di altrettante persone trovate in giro senza la mascherina, così previsto dall’ordinanza del Comune.

Succede a Bordighera, in provincia di Imperia. I verbali sono, come al solito, da 400 euro ciascuno, scalati a 280 se pagati entro trenta giorni

Interviene il sindaco della cittadina, Vittorio Ingenito.

“I dispositivi di protezione non vanno indossati soltanto nei supermercati, alle Poste o negli uffici comuni, ma anche per strada. Abbiamo atteso un po’ di giorni per dare possibilità alla gente di adeguarsi, ma da ora in poi è tolleranza zero”

Il sindaco ha inoltre annunciato in Consiglio comunale la volontà di istituire con l’Asl uno screening sulla popolazione prendendo in esame un campione di cittadini per verificare la reale entità dei contagi.