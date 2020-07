Un motociclista è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale alle porte di Tuscania, sulla Tuscanese. L’uomo, un militare di 47 anni che prestava servizio a Viterbo all’Aviazione dell’Esercito, era in moto insieme alla moglie, rimasta ferita, e si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente è successo intorno alle 17,30, in un tratto pericoloso con curve. Sul posto ambulanza del 118 e carabinieri.