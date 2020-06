Una capotreno in servizio su un treno regionale è stata aggredita da una passeggera, che le ha sputato in faccia dopo essere stata ripresa perché non indossava la mascherina come invece previsto dal regolamento. L’episodio si è verificato sul regionale 11373 Genova Brignole – La Spezia, nei pressi della stazione di Santa Margherita. Alla richiesta di indossare la mascherina, in osservanza alle norme anti-contagio, la passeggera ha dato in escandescenze, iniziando ad insultare la dipendente per poi sputarle addosso.

Sulla vicenda sono intervenuti i sindacati. “Riteniamo questi atti ingiustificati, ma purtroppo sintomo di gravi situazioni di disagio vissute in questo paese a seguito dell’emergenza sanitaria e anche dello scarso controllo a terra e a bordo treno dovuto per esempio alla mancanza delle squadre antievasione”, si legge in una nota delle segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa. I sindacati, riporta Today, chiedono da tempo “più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata venutasi a creare, per scongiurare appunto questi fatti” e invitano Trenitalia “ad intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza predisponendo campagne assunzionali che il processo e riattivando il servizio Antievasione Regionale”.