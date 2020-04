Il Grande Fratello Vip 2020 ha salutato il pubblico di Canale5 in una finale ricca di emozioni. L’ultima puntata, trasmessa mercoledì 8 aprile, ha decretato il vincitore: Paola Di Benedetto. La modella ha ottenuto il 56% delle preferenze, contro il 44% raccolto da Paolo Ciavarro. Al terzo posto, si è classificato Sossio Aruta. Patrick Ray Pugliese si è piazzato quarto. Seguono Aristide Malnati, Antonella Elia e Andrea Denver. Paola Di Benedetto ha accolto l’annuncio della sua vittoria in lacrime: “Vi ringrazio uno ad uno e non è abbastanza davvero. Vi ringrazio dal cuore”. Una volta tornata in possesso dei suoi social, ha pubblicato un breve messaggio, evidenziando la sua incredulità: “Non ci posso credere…Grazie Grande Fratello”.

La modella si è aggiudicata il montepremi di 100 mila euro. La metà della cifra era da destinare in beneficenza, ma Paola ha deciso di devolvere l’intera somma alla Protezione Civile, in prima linea nell’emergenza Coronavirus.