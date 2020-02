Si è spento l’ispettore Capo di Polizia Locale e comandante della Municipale dell’Uti del Gemonese Gianluca Di Bernardo.

Tarcento – Gianluca Di Bernardo, ex poliziotto e da tempo comandante della Polizia Municipale, è stato colpito da un malore improvviso nelle scorse ore, mentre si trovava in casa a Tarcento, un comune di 9mila abitanti in Friuli-Venezia Giulia.

I soccorsi sono stati inutili. Gianluca, 43 anni appena, lascia la moglie Teresa e il figlio. Numerosi gli amici che in queste ore gli stanno dedicando un pensiero commosso

Nel ’76, racconta il messaggero veneto (che ha pubblicato la foto sopra) rimase 48 ore sotto la casa distrutta dal sisma a Venzone. Aveva appena due mesi.