Saltata in questo primo fine settimana di primavera l’apertura straordinaria del Giardino di Ninfa, in provincia di Latina, la fondazione Roffredo Caetani offre a tutti la possibilità di una visita virtuale.

Un video in cui la direttrice del polmone verde realizzato dalla nobile famiglia romana Caetani un secolo fa e considerato dal New York Times il giardino più bello del mondo, Antonella Ponsillo, accompagna i visitatori virtuali tra le rovine della città medievale, mostrando le prime fioriture delle piante provenienti da tutto il mondo, che grazie al particolare microclima della zona crescono rigogliose.

“Questo è un anno speciale per il Giardino di Ninfa – dichiara il presidente della fondazione, Tommaso Agnoni – che come molti ormai sanno compie cento anni.

Cento anni di bellezza, lo slogan scelto per gli eventi e le celebrazioni che per ora sono solo rinviate e che presenteremo non appena sarà possibile per tornare a godere insieme di questo luogo magico. Per ora non possiamo fare altro che restare #distantimavicini”. (repubblica.it)