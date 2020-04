Covid-19, morto vigile del fuoco: anche il padre vittima del virus

Giuseppe Coco, 50 anni, è morto nelle scorse ore a causa del coronavirus. Era attivo come formatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il padre Vincenzo è morto la settimana scorsa.

Ancora una vittima tra le uniformi, questa volta il COVID colpisce il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il suo nome era Giuseppe Coco, aveva 50 anni, sposato e papà di due figli, è morto negli scorsi giorni a causa del Covid-19.

Solo la settimana scorsa, il Corpo era stato colpito da un altro grave lutto, Giorgio Gardini, vigile del fuoco in servizio a Parma e morto a 58 anni dopo essersi ammalato. LEGGI ANCHE: “Giorgio Gardini non ce l’ha fatta. Il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il COVIDー19”

Giuseppe Cocco era un formatore. Solo la settimana scorsa era morto il padre, Vincenzo, anche lui vittima del virus. Numerosi in queste ore i commenti sui social da parte dei colleghi per la perdita di Giuseppe.

A salutarlo c’è anche il sindaco Vincenzo Magra, primo cittadino di Mascalucia, dove viveva Cocco, il quale ha voluto rivolgere alla famiglia le condoglianze a nome di tutta la comunità.

E’ arrivato anche il commento di Carmelo Barbagallo, pompiere e sindacalista Usb

“Giuseppe è uno dei migliori istruttori aeroportuali in Italia e ha sempre dimostrato grande dedizione al lavoro. Ci lascia una grande persona: siamo vicini alla famiglia. Il corpo nazionale ha perso un grande vigile che ha contratto il virus mentre svolgeva il suo lavoro, a Capannelle. Era stato male e dopo è stato ricoverato al San Marco subito in terapia intensiva. Dopo alcuni giorni sembrava che stesse migliorando sino a quando è arrivata questa emobolia polmonare. Rimarrà indelebile il suo ricordo in tutti noi perché ci ha trasmesso tanto: è una giornata di dolore”.