Giuseppe Conte: “Non mi pento, rifarei tutto uguale”

Dopo le tappe in Lombardia – a Milano, Bergamo e Brescia – il presidente del Consiglio si recherà a Roma e poi in visita a Genova, per la posa dell’ultimo tratto del nuovo ponte Morandi, e infine partirà alla volta di Lodi e Codogno. “Poi non posso dimenticare Piacenza, ritornerò presto”, aveva inoltre affermato a Milano.

“Decisioni basate su dati scientifici”“La bussola che guida l’azione e le scelte del governo sono le valutazioni che hanno e devono continuare ad avere una base scientifica”, ha proseguito Conte. Il premier ha poi ammesso “una certa rigidità da parte del comitato tecnico-scientifico, ma se c’è è sulla base della letteratura scientifica sui contagi che loro hanno a disposizione”.

Il rischio di un nuovo focolaio“Capisco il sentimento di frustrazione e di contrarietà – ha affermato ancora – ma per capire la situazione che stiamo vivendo mi attengo a un esempio e a un semplice calcolo che riguarda la vita di tutti noi.

Se un paziente solo, il famoso paziente uno, è riuscito a far esplodere un focolaio e a scatenare un contagio tale da obbligarci a chiudere l’intera Italia, riuscite a immaginare cosa potrebbe succedere con 100mila casi positivi, quali sono quelli attualmente accertati? Senza contare che in questo momento sicuramente ci sono anche positivi non accertati”.