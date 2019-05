Lecce – Era conosciuto come un uomo di gran carisma, cultura, appassionato di lettura, animali, viaggi e buon lavoratore il giudice che nella prima mattinata di oggi si è tolto la vita

Grande lo sgomento che si respira presso i corridoi del tribunale di Lecce dove la notizia ha fatto il giro tra i colleghi nel giro di poche ore. Il corpo dell’uomo, giudice in pensione da poco, è stato scoperto dai vicini attorno alle nove di mattina.

Chiamati immediatamente i soccorsi, questi non hanno che potuto constatare il fatto. Sul posto è immediatamente giunta la scientifica per tutti i rilievi del caso, ma sul fatto che si tratti di suicidio, stando a quanto raccontano i quotidiani, non c’è alcuno dubbio.

Secondo una prima ricostruzione fornita, il magistrato, che abitava da solo in una zona del centro storico, si è tolto la vita con un colpo di pistola. A sentire il colpo e chiamare immediatamente aiuto sarebbero stati proprio i vicini di casa. Giunta l’ambulanza sul luogo, non c’è stato nulla da fare

La salma del giudice è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazi. Sul suo corpo, prima del funerale, sarà eseguita una visita da parte del medico legale.

Solo pochi giorni fa, la notizia del suicidio di un Carabiniere aveva sconvolto il mondo delle forze dell’Ordine. A decidere per l’insano gesto, un appuntato scelto transitato dal Corpo Forestale dello Stato dopo l’assorbimento. L’uomo, 48 anni, sposato e con due figli, si è tolto la vita in casa propria a Perugia. Anche in questo caso, ampio lo sgomento ed il dolore lasciato tra amici e conoscenti – LEGGI ANCHE: Appuntato dei Carabinieri si toglie la vita, lascia la moglie e due figli