Il Covid-19 ha fatto un’altra vittima tra le Forze dell’Ordine, questa volta tra le fila della Guardia di Finanza

Milano – Il Coronavirus si è portato via Pasquale Gallo, militare della Guardia di Finanza, brigadiere capo originario di Brindisi.

Il finanziere è deceduto a Milano venerdì 3 aprile a 64 anni.

Pasquale Gallo era in forza al reparto Tla della Lombardia. Andato via da Brindisi nel 1984, dopo aver trascorso infanzia e adolescenza al quartiere Commenda, si era trasferito a Rovigo per frequentare la scuola allievi della Finanza.

Cordoglio ai familiari è stato espresso dal Comandante Generale Giuseppe Zafarana, a nome di tutte le fiamme gialle in servizio ed in congedo.

