La Guardia di finanza ha anche confiscato 26,3 milioni di mascherine, rialzo dei prezzi fino al 6.000%

Beni per un valore di oltre un miliardo sequestrati per reati in materia di imposte dirette ed Iva, 9.020 evasori totali scoperti, 14.540 denunciati e 389 arrestati.

E’ il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza in materia di lotta all’evasione e alle frodi fiscali nel 2019, diffuso in occasione del 246esimo anniversario di fondazione del Corpo.

Durante l’emergenza coronavirus, poi, le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente 26,3 milioni di mascherine un milione dei quali per manovre speculative sui prezzi: in alcuni casi i ricarichi hanno raggiunto il 6.000% rispetto al prezzo di acquisto.