“Dall’inizio di questa settimana c’è stato da noi un solo ricovero per Covid-19 e in tutto l’ospedale abbiamo circa 50 persone positive mentre nel momento peggiore dell’emergenza siamo arrivati ad averne ricoverate in un solo giorno 370”.

Così il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, intervistato da Primocanale traccia un bilancio dei primi 18 giorni di fase 2.

Sul fatto che il virus stia diventando effettivamente meno aggressivo la comunità scientifica ha diverse opinioni. Bassetti è stato tra i primi a dire che qualcosa era cambiato pur con le cautele del caso.

“Gli ultimi pazienti che dal pronto soccorso sono andati in terapia intensiva intubati risalgono a quattro settimane fa – spiega Bassetti – chi ha visto il virus da vicino e l’ha guardato in faccia come me ha la sensazione che ci sono meno casi e quei pochi che arrivano sono meno gravi e questo è un dato di fatto non un opinione, se questo legato al fatto che il virus ha mutato ce lo potranno dire solo i laboratori di virologia ma questa è la realtà che viviamo noi oggi”.

“Bisogna tornare a una vita normale – spiega Bassetti – perché ci stanno tornando tutti come i tedeschi e gli spagnoli e non possiamo essere i primi ad aver chiuso e gli ultimi ad aprire ovviamente lo dobbiamo fare in sicurezza”.