I medici cinesi bacchettano gli italiani: “ci sono troppe persone per strada e comportamenti da migliorare”

I medici cinesi a Roma, Liang Zongan e Xiao Ning, arrivati per aiutare a gestire l’emergenza, bacchettano l’Italia

“Da quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora, e in base alla nostra esperienza, per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare”: a dirlo, Liang Zongan e Xiao Ning, rispettivamente professore di medicina polmonare all’ospedale di Sichuan e il vicedirettore dell’Istituto nazionale delle malattie parassitarie e del centro nazionale per la prevenzione, arrivati giovedì notte a Roma e che venerdì hanno visitato la Croce rossa di via Ramazzini insieme con l’ambasciatore Li Junhua, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Francesco Rocca, presidente Cri.

I due medici fanno parte della delegazione di esperti arrivati dalle zone rosse della Cina per aiutare a contrastare l’emergenza: “In questi primi giorni di permanenza nella Capitale — proseguono Zongan e Ning — ci confronteremo con medici, ricercatori, infermieri dei diversi ospedali della città.

Poi andremo al nord. In base alle prime valutazioni, ci sono atteggiamenti da migliorare: non tutti coloro che stiamo vedendo in strada portano le mascherine o le portano in maniera corretta.