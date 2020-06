“ricordo benissimo durante il terremoto dell’Aquila le notti alla casa dello studente”

Se n’è andata Luna, golden retriver di 14 anni ed una vita intensa, eroica, sempre al fianco dei propri colleghi-conduttori

Apparteneva al gruppo cinofilo dei vigili del fuoco della Liguria.

E’ stata un’eroina ed è volata in cielo dopo anni ed anni di lavoro dove ha avuto un ruolo fondamentale in occasione delle più gravi vicende degli ultimi anni.

Luna ha svolto servizio nel crollo della Torre Piloti di Genova, il sisma dell’Aquila e di Amatrice. E’ stata presente anche sul crollo del Ponte Morandi.

A darne l’annuncio su Facebook sono i suoi colleghi: “Oggi dopo tanto siamo riusciti a riunire tutto il Nucleo, purtroppo per salutare per l’ultima volta la piccola Luna! Golden di 14 anni, non mi piace definire i nostri cani eroi, ma colleghi! Luna ha partecipato a numerose missioni di soccorso insieme al suo Amico conduttore Igor Giovinazzo,ricordo benissimo durante il terremoto dell’Aquila le notti alla casa dello studente! Perdiamo un altro pezzo del nucleo Cinofili della Liguria ma andiamo avanti ! Grazie Luna per tutto!”