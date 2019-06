Iglesias – Pare essere arrivato ad una svolta l’episodio dell’auto dell’Allievo Carabiniere incendiata ad Iglesias nei pressi della scuola allievi del corpo a metà dello scorso Maggio.

Ne abbiamo parlato a più riprese, in quanto l’episodio si è verificato in un periodo di elevata tensione anche mediatica nei confronti delle uniformi.

Non solo, per diversi giorni, dalla Puglia alla Sardegna si sono inseguite notizie di intimidazioni agli uomini dell’Arma, colpiti anche attraverso questo mezzo.

Per l’episodio di Iglesias non ci sarebbe invece una particolare strategia ma “fastidio” (per non dir peggio) verso gli uomini in uniforme. Per il fatto è stato accusato un giovane di 21 anni, già noto alle forze di polizia.

Per lui una misura cautelare: il ragazzo avrà l’obbligo di residenza ad Iglesias e il divieto di uscire di casa dalle 21.30 alle 7 del mattino.

A permettere ai Carabinieri di scoprire l’autore sono state alcune telecamere della zona. Il giovane abita davanti alla scuola allievi ed il motivo del suo gesto sarebbe da ricondurre ad una “totale avversione” per le uniformi.

Ad indagare, i militari (e colleghi della vittima) della compagnia di Iglesias. Il 21enne, secondo la ricostruzione aveva visto il giovane allievo parcheggiare la sua auto, una Fiat Punto, nella piazza in cui poi è stata bruciata.

In nottata aveva raggiunto il luogo in bici aveva poi proceduto con l’incendiare il mezzo. Ad aprile il giovane era stato denunciato per aver sporcato le pareti del Municipio con insulti contro le forze dell’ordine.