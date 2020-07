“Il 15 febbraio un collega disse: questo è Coronavirus”

Nadeem Abu Siam, medico palestinese di 29 anni e padre di tre figli, attualmente residente a Nembro, in provincia di Bergamo, tra le aree più colpite dall’emergenza Coronavirus, era in servizio sabato 15 febbraio, quindi 5 giorni prima che l’Italia scoprisse il primo paziente positivo a Codogno. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera Bergamo ha raccontato che si è scontrato negli ultimi giorni con la direzione dell’Emergenza dell’Asst e ha deciso di dimettersi per un mancato accordo con l’azienda, spiegando però che proprio dal 15 febbraio tra i colleghi si sospettava che i pazienti con polmoniti interstiziali potevano essere affetti da Sars-CoV-2: “Non si facevano i tamponi, secondo la direzione dell’Asst, perché le circolari del ministero dicevano di non farli in assenza di contatti o rapporti del paziente con la Cina. Ora voglio andare in Israele a trovare mia madre, contagiata”.