Anche Giuseppe Giangrande tra gli osservati a causa del Coronavirus

Giangrande, nome purtroppo noto, è il Carabiniere rimasto tetraplegico a causa di un attentato davanti Palazzo Chigi il 28 aprile del 2013, in occasione della nomina di Enrico Letta come Presidente del Consiglio.

Il Carabiniere, fa sapere la redazione fiorentina di Repubblica, è risultato positivo al coronavirus.

Giuseppe Giangrande è adesso ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale fiorentino di Careggi e verserebbe, secondo quanto si apprende, in buone condizioni. Non solo: sarebbe “gia in fase di guarigione”. A confermarlo è la figlia Martina.