Il consiglio di Duterte ai poveri: “Usate la benzina per disinfettare le mascherine”

“Usate la benzina per disinfettare le mascherine”: è il “consiglio” che il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha voluto dare ai suoi connazionali per riutilizzare le mascherine anti contagio. Dichiarazioni fatte “con la massima serietà“, ha precisato poi il presidente, dopo che alcuni consiglieri avevano detto che stava “scherzando”. “I critici dicono ‘Duterte è matto’. Sono degli idioti. Se io sono matto, il presidente dovreste farlo voi, non io. L’ho già detto prima e lo ripeto ora perché è la verità: se non c’è l’alcol a disposizione, soprattutto per i poveri, andate in una stazione di servizio e usate la benzina per disinfettare le mascherine”, ha dichiarato il presidente citato dalla Bbc. “Non sto scherzando – ha sottolineato -. Voi…voi state provando a entrare nel mio cervello. Prometto che, se Dio vuole, a dicembre torneremo alla normalità”