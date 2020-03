“Il Coronavirus è colpa dei gay e dei matrimoni omosessuali”

Come ad ogni scoppio di guerre ed epidemia, non c’è chi, attraverso la spiegazione della volontà divina, perda occasione per indicare nell’omosessualità causa d’ogni evento

E così è accaduto anche questa volta. Il Coronavirus, infatti, sarebbe arrivato per colpa dell’omosessualità.

Ad esserne convinto, spiega TPI, è il Patriarca della Chiesa Ortodossa ucraina Filaret, arcivescovo dell’Ucraina.

La dichiarazione, secondo TPI, arriva “dopo che anche il pastore americano Rick Wiles e il rabbino israeliano Mei Mazuz hanno utilizzato la gravissima emergenza sanitaria mondiale per condannare nuovamente gli omosessuali e imputare loro la responsabilità della diffusione del Covid-19”