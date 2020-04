Fisco, Agenzia delle Entrate: senza proroghe notifiche per 8,5 milioni di atti. A questi, si devono aggiungere anche i quasi 4 milioni e mezzo di cartelle della Riscossione, tra intimazioni, atti e notifiche degli enti locali.

Senza proroghe l’Agenzia delle Entrate “procederà a notificare 8,5 milioni e mezzo di atti nei confronti dei contribuenti”.

Lo ha riferito il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, parlando in audizione con le commissioni riunite Finanze e Attività produttive alla Camera e quantificando “in prospettiva” gli atti in scadenza da giugno.

Ruffini, però, non esclude che ci sia una nuova rottamazione e che venga rieditata la pace fiscale – scrive Carlos Arija Garcia su La Legge per tutti – visto che, come osserva lo stesso direttore, le difficoltà economiche dei contribuenti sono state non solo confermate ma anche acuite dalla situazione provocata dal Covid-19.

“Come mai così tante notifiche da fare?” spiega l’esperto – “Secondo Ruffini si tratta di un effetto dovuto all’abrogazione del prolungamento di due anni dei termini dell’accertamento per il Fisco, introdotta dal decreto Cura Italia e abrogata nel passaggio del provvedimento tra Senato e Camera.”

«Quella proroga – ha spiegato il direttore dell’Agenzia – serviva a dare la possibilità di notificare anche dopo, altrimenti l’Agenzia procederà a notificare 8,5 milioni di atti entro fine anno».

Ruffini ha precisato poi – spiega ancora Carlos Arija Garcia – che gli atti notificati a ridosso del lockdown non sono coperti da alcuna sospensione, quindi devono essere pagati nei termini di legge, visto che, come fa notare il numero uno delle Entrate, «non vi è alcuna disposizione che sospenda il pagamento delle somme dovute in acquiescenza, salvo per i contribuenti della cosiddetta zona rossa».