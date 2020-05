In costume da bagno e senza mascherina: multa da 250 euro

Sanzionate in fondamenta degli Ormesini due donne in costume da bagno prive di mascherina intente a bere alcolici.

Le due, una di 19 anni l’altra di 29 residenti in provincia di Vicenza e giunte a Venezia in treno, sono state entrambe sanzionate sul posto con 250 euro per la violazione dell’articolo 30 comma 1 del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, che vieta la circolazione in città in costume da bagno. Lo riporta il quotidiano Il Gazzettino.

La pattuglia era giunta sul posto dopo la segnalazione secondo cui alcune persone in costume da bagno in procinto di tuffarsi.

A Torino invece, dopo la movida e le spiagge, ieri mattina è stato il mercato del lunedì a finire al centro dei controlli della polizia locale mirati a verificare il rispetto delle norme anti Covid.

Durante il servizio, gli agenti del comando di via Romagnoli hanno multato un trentenne che non aveva la mascherina sul viso mentre camminava tra i banchi degli ambulanti