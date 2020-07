Incidente auto contro tir: fine in tragedia

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, nel Barese, dove si è verificato un incidente mortale. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono decedute dopo che l’auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata frontalmente e per cause ancora in via di accertamento con un camion che procedeva in direzione opposta. Il camionista è invece rimasto illeso. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Stando alle prime informazioni disponibili, il conducente della Peugeot 207 ha perso il controllo mentre affrontava una curva. L’auto si è ribaltata ed è finita nella corsia opposta dove sopraggiungeva un camion che trasportava materiale edile. Impossibile per il camionista evitare l’impatto che è stato violentissimo. Le vittime avevano 38, 40, 51 e 84 anni ma non è ancora stata resa nota la loro identità.