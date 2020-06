Incidente in Vespa, Grave l’amico di 16 anni

Una gita nei colli in Vespa sabato sera finita in tragedia: Vittoria De Paoli, 14enne studentessa di Maser, è morta. La ragazzina si trovava a bordo della Vespa guidata da A.S.A., studente 16enne di Valdobbiadene. E’ successo a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Per cause in corso di accertamento, verso le 23.30, mentre percorreva via Rialto direzione Calnova giunto all’incrocio con via Borgata Grotta il ragazzo ha perso il controllo della Vespa andando a battere violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Trasportati entrambi in gravissime condizioni all’ospedale, la 14enne è morta nella notte, all’1.10, all’ospedale di Conegliano a causa delle lesioni riportate. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva al Ca’ Foncello. Le sue condizioni sono gravissime.

La giovane vittima Vittoria De Paoli aveva recitato, nel 2016, nella fiction Rai “Di padre in figlia”, girata nel bassanese e che vedeva nel cast Cristiana Capotondi (insieme nella foto qui sotto), Alessio Boni e Stefania Rocca. Lascia il padre Moreno, bancario, la madre Paola, titolare di un salone di parrucchiera, e le sorelle gemelle Rebecca e Carolina, 22 anni.