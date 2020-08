Incidente,smart tenta il sorpasso e si scontra con un camion: due ferite gravissime e strada chiusa

SAN FIOR – Due incidenti, questa mattina, venerdì 7 agosto sulle strade della Marca. In Pontebbana all’altezza del territorio di San Fior si è verificato un frontale tra una Smart, con a bordo due donne, e un camion. Secondo una prima ricostruzione, la Smart proveniente da Conegliano, avrebbe tentato il sorpasso di un camion che stava svoltando a destra verso il distributore di benzina. Ma la conducente non si sarebbe accorta che stava arrivando un camion frigo carico di frutta: violentissimo l’impatto.

La conducente della Smart è rimasto incastrata tra le lamiere e portata in gravissime condizioni in elicottero al Ca’ Foncello. L’altra donna ferita, anche lei in modo serio, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Conegliano. La Pontebbana è stata chiusa per ore in entrambi i sensi di marcia.

In Pedemontana, invece, a ridosso della rotonda tra Cornuda e Crocetta del Montello un Tir polacco si è rovesciato. Soccorso l’autista trasportato, che però ha rifiutato il trasporto all’ospedale di Montebelluna.