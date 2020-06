Stati Uniti: incriminati e incarcerati tutti e quattro i poliziotti

Tutti in arresto gli agenti intervenuti nel fermo di George Floyd finito in tragedia

Minneapolis – E’ stato il procuratore generale Keith Ellison a chiedere l’arresto. Non solo, cambiano anche le accuse per Derek Chauvin, l’agente ripreso in video.

Da omicidio colposo a omicidio volontario che prevede fino a 40 anni di detenzione. La notizia arriva da un tweet, ripreso dalla Cnn, della senatrice democratica Amy Klobuchar.

I quattro poliziotti sono stati destituiti poco dopo i fatti, ma al momento solo Derek Chauvin risultava in arresto, in quanto fino a questo momento unico accusato di omicidio.

Thomas Lane e Tou Thao sono stati prelevati dagli ex colleghi e portati nel nel penitenziario della contea di Hennepin, mentre J. Alexander Kueng si era già consegnato autonomamente.

La cauzione fissata è di un milioni di euro di dollari.

L’incriminazione degli agenti era stata richiesta da giorni. Migliaia i manifestanti che hanno marciato (pacificamente) per le strade di Minneapolis (da distinguere dai violenti) e altre 80 città americane al grido di: ‘No Justice, no Peace’.

