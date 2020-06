E’ forte la richiesta d’aiuto del sito lawenforcementtoday.com, che noi sosteniamo volentieri. Spiega la redazione “alla luce degli attacchi in corso alle forze dell’ordine in tutta l’America, è nostra missione cercare di mostrare alle persone DIETRO il badge. Quando perdiamo un ufficiale, proviamo a mostrare non solo chi era la persona in uniforme, ma più importante … chi era quell’uomo o quella donna”

LABELLE, Forida – Un funzionario della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) è stato assassinato Domenica mattina a LaBelle.



Secondo la polizia, Julian Keen, 30anni appena, era fuori servizio nell’area di Nobles Road e Apache Circle. Keen è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante la notte.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Hendry, consegnando le indagini insieme al Dipartimento, ha dichiarato di avere tre sospetti in custodia.

Julian Keen, sportivo con il FWC dal 2016, è cresciuto nella zona di LaBelle. Giovane, idealista e sportivo, l’ex difensore aveva giocato a pallone alla Webber International University di Babson Park, in Florida, dove si trasferì dal College of the Desert.