Si è spenta l’attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta. Il messaggio su facebook dell’attore

“È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”.

Kelly Preston aveva 57 anni, era attrice e moglie di John Travolta. E’ stato lui stesso a dare il triste annuncio sui social.

I due si erano incontrati nel lontano 1987 sul set di un film, per poi sposarsi quattro anni dopo a Parigi. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Jett nel 1992, Ella Bleu nel 2000 e Benjamin nel 2010.

Nel 2009 la morte di Jett aveva sconvolto la coppia. Jett non ancora 17 anni. Tutto successe mentre il ragazzo si trovava in vacanza con la famiglia alle Bahamas.

La sua morte è avvenuta per cause non ben precisate o accertate (aveva battuto la testa sul bordo di una vasca da bagno, dopo una caduta provocata forse da un infarto, forse da un attacco epilettico). Solo anni dopo, la coppia ha ammesso che il ragazzo era autistico.

Entrambi gli attori erano membri di Scientology.

Kelly Preston era malata di cancro. John Travolta, con un post su Facebook ha raccontato della sua “bellissima moglie Kelly” e del suo coraggio nel corso dei due anni di malattia.

L’attore ha quindi annunciato che si prenderà del tempo per stare con i loro figli.