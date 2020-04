Le voci si inseguono da giorni, ora c’è un’immagine, in Italia pubblicata da diverse testate online, da La Stampa a LiberoQuotidiano, che sembra confermare la notizia. Ma potrebbe trattarsi di un falso.

Secondo i giornali giapponesi, infatti il leader sarebbe in stato vegetativo.

L’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong. Lo scatto però, va detto, non trova conferme ufficiali . L’immagine diffusa, come vediamo, non è nitida. Nessuna certezza, insomma.

Il dubbio però non ha impedito all’immagine di fare il giro dei media mondiali. Kim jong-un, leader della Corea del Nord, è scomparso da giorni. Non lo si vede in pubblico dal 12 Aprile. Le notizie maggiori circolate fino ad ora, lo indicano come grave in ospedale in seguito ad una delicata operazione per problemi cardiaco.

Verità o bufala?

A domandarselo sono un po’ tutti. A tal proposito, interviene il sito nextquotidiano. che proprio sulla foto in oggetto scrive “è anche possibile vederla (spacciata come foto del cadavere di Kim Jong Un) in risoluzioni migliori, come questa, ma con il dettaglio del vestito di color verde militare e non blu”

Sulla vicenda regna il caos. Altre notizie indicano Kim Jong-un potrebbe trovarsi in un resort di lusso.

Un treno, probabilmente appartenente al leader nordcoreano Kim Jong-un sarebber stato avvistato in una località turistica nell’est della Corea del Nord.

Il treno, secondo il rapporto del progetto di monitoraggio chiamato 38 North, il 21 e il 23 aprile è stato visto in una stazione riservata alla famiglia di Kim Jong-un a Wonsan.

Il sito precisa che l’avvistamento “non prova dove si trovi il leader nordcoreano né indica nulla sulla sua salute”, “ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di lusso sulla costa orientale del Paese”.