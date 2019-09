“Lo so che è difficile, ma stiamo facendo di tutto per dare a questo Paese un nuovo governo per riaccendere l’economia italiana”.

E’ quanto afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ribadendo gli obiettivi dei dem: “Riaccendere l’economia italiana, riprendere gli investimenti, far crescere il lavoro e l’innovazione nella scuola”. Il governatore del Lazio ha inoltre detto di essere favorevole al taglio della figura dei vicepremier.