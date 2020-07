La mail alla moglie: “Prendo il volo: domani avrai grossi problemi”

“Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini”, si conclude così la mail che Mario Bressi ha inviato alla moglie Daniela Fumagalli nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo aver ucciso i loro figli di 12 anni, Diego ed Elena. Una mail delirante nella quale tra le varie cose annuncia alla moglie che non avrebbe più rivisto i suoi figli. Secondo quanto emerso dall’autopsia il 45enne di Gorgonzola avrebbe messo fine alla vita dei gemellini intorno alle 2 di notte, li avrebbe strangolati così come emerso dall’autopsia sul corpo dei piccoli, prima Diego e poi Elena. Ora saranno i risultati dell’esame tossicologico a chiarire se i bimbi siano stati sedati o meno prima di essere ammazzati per mano del loro stesso padre.

Bressi dopo il duplice omicidio avrebbe vagato per ore per la casa, continuando ad inviare messaggi alla moglie, ha postato sui social le foto dei suoi figli e poi ha afferrato i cellulari dei gemellini e li ha gettati in piazza a Margno. Infine è salito in macchina e ha raggiunto il ponte della Vittoria di Cremeno distante circa venti chilometri dall’appartamento dove si è compiuto il duplice omicidio e ha posto fine alla sua vita lanciandosi nel vuoto. “Adesso prenderò anch’io il volo”, il messaggio inviato da Bressi alla moglie su Whatsapp prima di compiere il gesto estremo che secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto all’alba. Una storia sulla quale gli inquirenti dovranno continuare a indagare per mettere a posto i pezzi e capire se vi sia stata premeditazione nel gesto di Mario Bressi il cui cellulare manca ancora all’appello.

Intanto ieri sera il paesino della Valsassina dove si è consumata la tragedia familiare ha ricordato Elena e Diego con una veglia di preghiera e una messa presiedute dal parroco di Margno don Bruno Maggioni. Mentre c’è attesa sulla data dei funerali per i quali non è stata ancora fissata una data.