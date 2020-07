La mamma le lascia in culla, gemelline di 26 giorni sbranate dal cane di famiglia: “Era geloso”

Sono bastati pochi attimi di distrazione, il tempo che la madre aprisse la porta di casa a un vicino che aveva bussato perché il cane di famiglia si fiondasse sulle due piccole di casa, due gemelline di appena 26 giorni di vita, e le sbranasse. È la terribile tragedia che arriva dal Brasile dove le piccole sono state aggredite e uccise la scorsa settimana nella loro casa di Piripá, nello stato nord orientale di Bahia. A nulla è valso il disperato intervento della madre che si si è precipitata in aiuto delle sue bimbe dopo aver sentito le loro grida dalla sua camera da letto. Ed inutile si è rivelata la successiva corsa verso il locale ospedale municipale dove i medici purtroppo hanno solo potuto accertare la morte delle piccole Anne e Analú. Troppo gravi le ferite inferte dai morsi del cane, un meticcio che da tempo faceva parte della famiglia.

Secondo alcuni parenti della famiglia, nessun dei due cani aveva mai mostrato segni di aggressività e nulla lasciava trasparire quello che è accaduto ma da quando le piccole erano entrare in casa pare che uno di loro avesse dato qualche segnale di gelosia perché sentiva meno l’attenzione dei suoi proprietari, genitori delle gemelline. Elaine e Régis Novais, 29 e 32 anni, pare stessero tentando da tempo di avere dei figli, nel frattempo i due, amanti degli animali, avevano adottato due cani che erano diventati parte integrante del nucleo familiare da ormai cinque anni.

In realtà però nessuno saprà mai cosa è accaduto in quei momenti drammatici in cui il cane di grossa taglia si è scagliato sulle bimbe provocando loro ferite mortali. La polizia civile di Bahia intanto ha deciso di aprire un’inchiesta per indagare sulle circostanze della morte delle neonate. Al momento non è stato ancora deciso quale sarà la sorte del cane protagonista dell’aggressione mortale.