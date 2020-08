Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Ero pronto a sparare, mia moglie ha vomitato per giorni”

Nei mesi scorsi, Francesco Facchinetti ha vissuto una brutta esperienza. Dei ladri si sono introdotti nella sua casa. Il produttore e la moglie Wilma Helena Faissol ne hanno parlato nel corso del reality The Facchinettis in onda su Real Time. Il quarantenne ha detto la sua anche su Instagram, dicendosi a favore della legittima difesa.

Francesco Facchinetti a favore della legittima difesa

Francesco Facchinetti, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dichiarato di sentire il dovere di difendere la sua famiglia. Per sua moglie e i suoi bambini non esiterebbe a rispondere con il fuoco a chi si introduce in casa sua: “La mia famiglia è la mia vita e per la mia famiglia sono pronto a donare la mia di vita. Pochi mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo”. Quindi ha aggiunto: “Se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli. Lo so che è un messaggio forte ma questo è il mio pensiero”.

The Facchinettis, le immagini del furto su Real Time

Francesco Facchinetti ha raccontato l’accaduto nel corso della puntata di The Facchinettis trasmessa da Real Time domenica 9 agosto. Nelle immagini trasmesse, si vede un uomo aggirarsi per casa con una torcia. La famiglia Facchinetti si è rifugiata nella panic room:

“In casa mia c’è una panic room. Quando abbiamo sentito i rumori, la prima cosa che abbiamo fatto è andare lì. Quando ero giù, avevo in mano un’arma e ho cercato di dare un’arma anche a mia moglie. Per chi non ha mai sparato, prendere un’arma in mano non è una cosa semplice”.

Francesco Facchinetti, poi, sui social ha spiegato: “Non approvo il Far West ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori. Ci studiavano da giorni perché sapevano esattamente cosa fare, dove andare e cosa prendere”. Infine, ha parlato dello shock subito da sua moglie, nel vedere un estraneo introdursi in casa loro e mettere potenzialmente a rischio i suoi figli. Nelle immagini trasmesse, la Faissol cammina per casa visibilmente provata. Facchinetti ha spiegato: “Mia moglie sconvolta che gira per casa con un coltello in mano. Non ha dormito per giorni e ha vomitato tutto quello che mangiava per una settimana”.