Un incendio è stato domato in tempi brevi in un ristorante di piazzale Susa a Milano. A Causarlo una bottiglietta di liquido incendiario lanciata nel locale. Nessuno tra avventori e personale è rimasto ferito , mentre gli agenti della Questura sono risaliti al presunto autore del gesto, un egiziano di 22 che avrebbe agito per contrasti sul lavoro.