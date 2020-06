Tragedia in contrada Santamato a Lanciano. Stamattina alle 10 una neonata di due mesi, Bethany Angelucci è stata ritrovata dal padre Flavio, 32 anni, morta nella culla. La madre Valentina, 31 anni, era al suo sesto figlio (la coppia ha già 4 maschi e una femmina). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso della piccola.

Probababilmente anche in questo caso si tratterebbe della “sindrome della morte in culla”, un caso piuttosto raro, come peraltro accaduto qualche giorno a Città Sant’Angelo.

Sul posto anche la Polizia diretta da Lucia D’Agostino e il medico legale Raffaele Ciccarese che ha confermato, riporta il mattino, la morte naturale della neonata. Non sono, infatti, state trovate tracce sul viso, nè segni di violenza sul corpicino. Per questo non verrà effettuata l’autopsia.