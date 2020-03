Anziano chiama i Carabinieri: “Aiutatemi, per favore, non so fare la spesa online”

Sono tante le storie raccontate in queste ore di angoscia che attraversa il paese a causa dell’emergenza coronavirus.

Il decreto sul Coronavirus infatti limita le uscite della popolazione italiana dalle proprie abitazioni, consentite solo in caso di necessità o per validi motivi. Gli italiani, così, stanno lentamente cambiando le proprie abitudini, uscendo solo per fare la spesa e, alcuni, per lavorare.

Non tutti però, sono autonomi. E’ il caso questo, di un anziano del napoletano. La sua storia è raccontata dal sito businnes.it

L’uomo, in difficoltà nelle piccole faccende, come la spesa per casa, si è rivolto ai Carabinieri: “Buongiorno, abito al Pallonetto di Santa Lucia, non so usare il computer e non riesco a fare la spesa. Che devo fare per mangiare?” è stata la telefonata che hanno ricevuto i militari.

“L’anziano aveva difficoltà di deambulazione e si è trovato a fare i conti con un ostacolo per lui difficile da superare: il supermercato della zona accettava esclusivamente prenotazioni online e lui Internet non sapeva usarlo per niente e non aveva nessuno a cui chiedere aiuto” racconta il sito.

L’uomo ha raccontato della sua difficoltà e del caso se ne è fatto carico il comandante della stazione di Chiaia, che ha contattato l’anziano, si è fatto dettare l’elenco della spesa, ha annotato tutto, si è messo al computer ed ha effettuato l’ordine, che poi è stato consegnato a domicilio da un carabiniere della stessa stazione