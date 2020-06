Un uomo ricercato per omicidio è stato ucciso, in Illinois (USA) a colpi di arma da fuoco dalla polizia dopo aver presumibilmente aperto il fuoco su agenti che stavano scontando un mandato di arresto a Beach Park.

Beach Park, IL – La Task Force dei County Sheriff’s Office e l’ufficio dello sceriffo della Contea hanno sparato e ucciso un sospetto omicida dopo che il sospettato aveva aperto il fuoco sugli ufficiali.

I membri del team SWAT erano in scena mentre la Task Force si preparava ad eseguire quello che è noto come un mandato ad alto rischio. Lo SWAT è comunemente usato per ulteriori precauzioni di sicurezza, poiché il sospetto era probabilmente noto per essere armato e pericoloso.

L’identità dell’uomo non è stata rilasciata in attesa della notifica di un parente prossimo. Aveva 24 anni e il mandato per il suo arresto era per quello dell’omicidio di primo grado, verso un adolescente di 18 anni avvenuto nel dicembre del 2018.

Il Sgt. Chris Covelli con lo sceriffo della Lake County ha detto ai giornalisti che il 16 giugno, verso le 12:30 circa, gli agenti hanno perlustrato residenza nel blocco 35800 di Green Bay Road, dove si diceva che si trovasse il sospetto. L’indagato, una volta uscito da un veicolo vicino avrebbe iniziato a sparare contro gli agenti.

Due poliziotti sono rimasti feriti. I colleghi hanno risposto al fuoco e sospettato è stato colpito più volte. Gli agenti avrebbero iniziato manovre di soccorso verso lo stesso aggressore, tentando di salvarlo. Il sospetto è stato dichiarato morto in ospedale.

Il Chicago Tribune riferisce che il sospettato era un “uomo di colore di 24 anni”.

Prima della pubblicazione delle generalità, che citava l’appartenenza a comunità afro, nella descrizione del sospettato non era chiaro, né importava, quale fosse il colore della pelle: l’attenzione era infatti riposta sull’omicidio di primo grado di un ragazzo di appena 18 anni.

Non solo: il 24enne si trovava in stato di latitanza da oltre 18 mesi”

Eppure, fa notare la redazione di lawenforcementtoday.com ha ricevuto numerosi messaggi di minaccia per quanto accaduto.

In alcuni messaggi, gli utenti avrebbero “affermato che i poliziotti meritano di impiccarsi”

“Abbiamo ricevuto messaggi via e-mail che fanno riferimento al caso -spiega la redazione – dicendoci “i maiali dovrebbero morire”, “questi poliziotti razzisti devono essere licenziati” e “ci sarà un maiale arrosto su questo””

“Inoltre – spiega ancora la redazione – dopo aver pubblicato l’articolo originale sui social media, abbiamo scelto di eliminare e vietare i commentatori sul post a favore della violenza contro le forze dell’ordine. Mentre crediamo nella libertà di parola, abbiamo un problema quando qualcuno sostiene la violenza o, in questo caso, l’arresto di ufficiali che stavano proteggendo la propria vita“