L’attraversamento pedonale: finisce contro un albero ed è polemica

L’attraversamento pedonale finisce contro un albero. Le foto delle strisce bianche in piazza Rivoli all’angolo con corso Francia pubblicate sul web stanno facendo discutere. L’attraversamento, diventato ciclopedonale con la creazione della pista ciclabile, non è accessibile alle carrozzine per disabili. Il comitato Borgo Torino Bcps ha lanciato l’allarme dopo che uno dei suoi membri ha provato di persona l’attraversamento. “Gli alberi non vanno abbattuti, ma una buona amministrazione non confermerebbe le strisce pedonali nello stesso posto. Anzi, una buona amministrazione si preocuperebbe prima dell’accessibilità e poi di tutto il resto – commenta Emanuel Cosmin Stoica che con la sua carrozzina elettrica è stato costretto a trovare un modo per aggirare l’ostacolo. “Sono andato a vedere di persona, a mettere le ruote su quell’asfalto sollevato dalle radici. Esperienza da non provare da soli se siete in carrozzina e non siete accompagnati”. L’albero si più aggirare ma le radici hanno creato un grosso dislivello nell’asfalto e per la carrozzina non è sicuro passare su un terreno tanto accidentato e con una pendenza eccessiva. “Mi chiedo se Torino abbia una mappa di tutte le barriere architettoniche, e nel caso non l’avesse si aspetta nel redigerla?”