Le multe per distanze e mascherine ci sono ancora: quali sono le regole ancora in vigore

Da Mercoledì 3 Giugno è di nuovo possibile spostarsi da una regione all’altra come abbiamo sempre fatto e per qualsiasi motivo, quindi non è più necessaria un’autocertificazione.

Rimangono però diverse altre regole

Per quanto riguarda i viaggi all’estero sono consentiti gli spostamenti ma non ovunque. Per gli italiani che progettano le ferie fuori dai confini nazionali, c’è la possibilità di viaggiare in una serie di paesi che apriranno le frontiere.

Discorso un po’ diverso per la Grecia che, con una nota pubblicata dall’ambasciata, ha chiarito le linee guida indicando termini e condizioni per la ‘riapertura’ a visitatori stranieri, compresi i turisti provenienti dall’Italia.

Oltre al distanziamento sociale, anche dopo il 3 giugno,è sempre necessario indossare la mascherina nei luoghi pubblici come negozi, parrucchieri e su tutti i mezzi pubblici, in aereo e sul treno.

Non è cambiato nulla dunque dal punto di vista del divieto di abbracciarsi e abbracciarsi se non si appartiene allo stesso nucleo familiare e non congiunti e per quanto riguarda le regole igieniche (come ad esempio lavarsi bene e spesso le mani).

Gli assembramenti restano vietati e dove per entrare veniva misurata la temperatura sarà ancora così.

LO SCHEMA