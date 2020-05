La polizia locale di Brescia ha messo i sigilli al negozio di un parrucchiere per 15 giorni a causa dell’elevato numero di persone assembrate dentro il locale (molte senza mascherina).

Lo stesso è accaduto a un bar di Pinarolo Po, in provincia di Pavia.

Il salone, gestito da un cittadino di origini pakistane, rimarrà chiuso fino al 4 giugno su disposizione della prefettura: il controllo è stato effettuato dagli agenti nell’ambito delle verifiche in corso sul rispetto delle limitazioni imposte dai decreti, nazionali e regionali, per la riapertura delle attività commerciali.

I vigili, durante il controllo, hanno inoltre constatato la totale mancanza di dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine). Oltre alla chiusura, il titolare è stato multato per 400 euro.

Un caso analogo si è verificato in un bar di Pinarolo Po, comune dell’Oltrepò pavese, dove un bar è stato chiuso per una settimana dopo la creazione di assembramenti davanti all’ingresso nelle scorse serate.