E’ molto commovente il post pubblicato su Facebook del papà di Lucy, una bambina di soli undici anni morta tumore a neanche sei anni dalla morte della mamma, venuta a mancare per lo stesso male. Alla bambina era stato diagnosticato il tumore da due anni, definito immediatamente incurabile. Si tratta di un tumore cerebrale. L’uomo, molto sfortunato, aveva perso anche una figlia, Ruby, vissuta appena 14 ore dal parto, poi morta per complicazioni successive al parto cesareo. Di seguito, la lettera

“Quando sei nata quasi 11 anni fa, io e la mamma abbiamo scelto il tuo nome, sapendo che il significato era luce. La tua luce è sempre stata molto luminosa tesoro mio”

Avendo assistito alla mamma e a tua sorella Ruby esalare gli ultimi respiri sei anni fa è stato traumatico ancora una volta dover assistere a fare lo stesso, anche se con quasi 16 mesi di preavviso. Ma per quanto sia stata dolorosa questa esperienza, non avrei scelto di essere da nessun’altra parte in questo periodo senza la mia splendida bambina.

Eri una figlia da sogno, la perfezione assoluta. Eri buona come l’oro, così premurosa, bellissima e con il cuore più puro. Devi averlo preso dalla tua mamma. Sei stata la figlia migliore non ho mai sentito una brutta parola su di te e tu mi hai reso così orgoglioso di essere il tuo papà.

Non ti sei mai lamentata di nulla durante il tuo trattamento e mi hai stupito con la tua forza, il tuo coraggio e la tua grazia. Eri bella dentro e fuori, e mi manchera il tuo sorriso raggiante, il tuo fantastico senso dell’umorismo e la tua anima sensibile perfetta.

Il mondo è un posto molto peggiore senza di te e spero che mamma e Ruby si stiano prendendo cura di te ora. Ti voglio bene lucy lu lu e ho amato tutto di te. Mi dispiace di non aver potuto impedire a questa malattia di prendere la tua vita.

Non smetterò mai di amarti. Se avessi la possibilità di fare tutto di nuovo senza riuscire a cambiare il risultato, a partire da quando sei nata, non esitere, perché tu eri la perfezione. Mi mancherà la mia bellissima principessa. Dormi stretto angelo mio. Ti voglio tanto bene. Papà”.