La piccola Madeleine é scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di 3 anni. La battaglia dei genitori per la verità e la giustizia è nota oramai a tutto il mondo.

Le novità però, arrivano in queste ore. E oramai “Questo é un caso di omicidio non di persona scomparsa” ha voluto spiegare il procuratore Wolters.

Christian Brueckner, il sospetto, è indagato per diversi altri casi. La comunicazione inviata dai procuratori tedeschi a Kate e Gerry McCann, i genitori della piccola, rappresenta la prima comunicazione ufficiale alla famiglia sul decesso.

“Siamo vicini al vostro dolore, ma se rivelassimo loro maggiori dettagli potremmo compromettere lʼindagine”, ha scritto il procuratore Hans Christian Wolters.

Ci sarebbero quindi “prove concrete” della sua morte, secondo quanto scrivono i procuratori ai genitori della piccola Madeleine McCann. E’ quanto riporta in queste ore il quotidiano Daily Mail, spiegando che non sono state rivelate le circostanze del decesso. Ciò sarebbe successo per non mettere a repentaglio l’inchiesta del procuratore Hans Christian Wolters sul principale sospettato.

“Capisco i genitori ma se riveliamo maggiori dettagli possiamo compromettere l’indagine non possiamo dire perché é morta poiché é più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo spiegando loro perche’ pensiamo lo sia”.

LEGGI ANCHE: Arrestato dai Carabinieri il sospetto del caso della piccola Maddie McCann

Gli altri casi sospetti

Il sospetto omicida è indagato anche per il caso di una bimba scomparsa a 8 anni, nel 2004, a 8 chilometri da Praia da Luz e, successivamente, la scomparsa di Inga, una bimba tedesca, nel 2015.

Il sospetto all’età di 17 anni era stato condannato a due anni di prigione per abusi sessuali su una bimba.

L’uomo è stato arrestato in Italia nel 2018 dai Carabinieri