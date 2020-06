Il capo delle Forze Armate USA Mark Milley si scusa per la foto con Trump

Floyd, il Capo delle forze armate Usa si scusa per la foto con Trump

Il generale Mark Milley ha partecipato alla passeggiata del presidente davanti alla Casa Bianca, conclusasi con la controversa foto del tycoon con la Bibbia in mano: “Non avrei dovuto essere lì” afferma l’alto ufficiale in un video rivolto agli studenti della National Defense University.

Il capo di stato maggiore delle Forze armate americane, il generale Mark Milley, ha chiesto scusa per aver partecipato alla passeggiata del presidente Donald Trump davanti alla Casa Bianca conclusasi con la controversa foto del tycoon con la Bibbia in mano.

“Non avrei dovuto essere lì”, afferma Milley in un video. Poco prima l’area era stata sgomberata con la polizia che ha lanciato lacrimogeni e pallottole di gomma contro i manifestanti pacifici.

“La mia presenza in quel momento e in quel contesto ha creato la percezione di un coinvolgimento dell’esercito nella politica interna”, afferma Milley nel video in cui si rivolge agli studenti della National Defense University.

“E’ stato uno sbaglio dal quale ho imparato la lezione”, aggiunge l’alto ufficiale, che si dice “arrabbiato per l’uccisione brutale e senza senso di George Floyd”, ribadendo come si sia opposto all’idea del presidente di schierare l’esercito contro le proteste.

Mark Milley, 61 anni, è stato nominato dal presidente Donald Trump capo di stato maggiore delle forze armate congiunte statunitensi nel dicembre del 2018, dopo essere stato capo di stato maggiore dell’esercito dal 2015 (rainews24)