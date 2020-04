La settimana è iniziata con tempo nel complesso buono, nonostante un po’ di instabilità che favorirà la formazione di qualche acquazzone e temporale, più che altro sulle zone montuose e sulle Isole Maggiori.

Anche le temperature, nonostante una leggera diminuzione, rimarranno nel complesso al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Da martedì inizierà una fase molto più dinamica e perturbata: entro venerdì osserveremo il passaggio di due diverse perturbazioni che porteranno piogge più diffuse, a tratti anche intense, anche a carattere di temporale.

Previsioni meteo per martedì.

Martedì molte nuvole al Centro-Nord, con piogge che nel corso del giorno bagneranno tutte le regioni, con maggior insistenza quelle al Nordovest e del versante tirrenico. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud e Isole, con qualche rovescio solo dal pomeriggio su Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, ma comunque vicine alla norma.

Previsioni meteo per mercoledì.

Nuvolosità variabile al Nord, sulla Sicilia e sui settori tirrenici. Schiarite anche ampie lungo l’Adriatico, in Sardegna, a metà giornata anche al Nord-Ovest. Nel corso della giornata saranno possibili locali rovesci o brevi temporali sul nord della Lombardia, sulle regioni di Nord-Est, in Umbria e nelle zone interne del Lazio, sul settore del basso versante tirrenico e nell’est della Sicilia. In serata temporaneo miglioramento ovunque. Venti moderati di Libeccio su tutti i mari di Ponente, in prevalenza deboli altrove.

fonte: TGCOM24