Un bimbo di tre anni, Diego, è scomparso da casa stamane in contrada Marinella di Metaponto (Matera), in Basilicata. Il piccolo, figlio di una coppia di imprenditori agricoli del posto, sarebbe uscito dalla porta dell’abitazione insieme ai cani di famiglia, in momento di distrazione dei familiari. Diego è biondo, indossa una felpa arancio e pantaloni neri.