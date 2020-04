“Ci aspettano tempi duri. Sappiamo che in tempi di crisi si strappa ancora di più il tessuto sociale che qualcuno aveva interesse a strappare e ci sta dimostrando che ha tutt’ora interesse a farlo”

E ancora: “Abbiamo tre grandi alleati Le istituzioni e l’Europa dove dobbiamo andare a chiedere strumenti diversi. Poi abbiamo le persone, il vicino di casa, le associazioni, la solidarietà, la cooperazione e la terza forza è la Chiesa” A parlare è Mattia Santori, leader delle Sardine.

“Non l’ho mai detto a nessuno, ma Papa Francesco mi chiamò (a gennaio, ndr) per esprimere apprezzamento sull’ondata di gentilezza e educazione che avevamo riportato nel panorama politico”.

In realtà era solo uno scherzo fatto dalla redazione della Zanzara, popolare trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, e mai rivelata finora.

La conferma sembra arrivare da Andro Merkù, autore di numerosi scherzi telefonici proprio con la Zanzara e che ha pubblicato un articolo proprio sullo scherzo.

Un finto Papa dunque, a chiamare Mattia Santori, per organizzare un incontro, attraverso la segreteria di Stato Vaticana. Lo scherzo non è mai stato reso noto, ma adesso è lo stesso Santori a “chiamare” la smentita: no, il Papa, non ha mai chiamato.