Oggi i nuovi contagi sono 2.256, ben 791 in meno di ieri. Dato più basso da oltre un mese, con un trend di crescita che scende all’1,3%.

E per la prima volta dall’inizio dell’epidemia abbiamo meno malati Covid del giorno prima. Oggi infatti i positivi ricoverati o in quarantena domiciliare sono 108.237, venti in meno di ieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono ancora 127 in meno e quelli nelle terapie intensive segnano un meno 62. Si contano altri 1.822 guariti, mentre i decessi sono più o meno quelli di ieri, 454, anche se con questi si sumera il tetto delle 24 mila vittime. Mentre sale a 139 l’elenco dei medici vittime del Covid.

(Agenzia Vista) Monza, 20 aprile 2020 Covid, a Monza chiude il reparto di emergenza, medici e infermieri esultano dal balcone. Sanificato e tornato alla normalità il reparto del Policlinico di Monza dedicato al trattamento dei pazienti Covid-19. La gioia del personale sanitario / fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev