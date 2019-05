Questo mese di Maggio continua a riservarci tante sorprese. Nonostante sia ormai giunto alla sua conclusione, riuscirà a stupirci anche nel corso di questa sua ultima settimana, che ci proporrà uno scenario meteo nel quale passeremo da una sorta di autunno ad una provvidenziale estate, il tutto in pochi giorni.

Martedì 28 il brutto tempo non mollerà la presa salvo qualche pausa limitata alle zone del Nord Ovest. Ma la situazione, in seguito, andrà ulteriormente aggravandosi in quanto, giusto per non farci mancare nulla, comincerà ad affluire aria più fredda in arrivo dall’Europa settentrionale.

Nel corso della notte successiva si andrà formando un freddo vortice di bassa pressione al Nord pronto a provocare una decisa fase di maltempo che colpirà soprattutto la Lombardia, la Liguria centro orientale e tutto il Nord Est: attenzione quindi ai possibili forti temporali, nubifragi e qualche grandinata.

Mercoledì 29 il forte maltempo insisterà sulla Lombardia, su gran parte delle zone orientali ed in particolar modo sull’Emilia Romagna. Nel corso della giornata è atteso un netto peggioramento anche sulla Toscana, l’Umbria e fino alla Marche. L’aria fredda provocherà altresì un deciso calo delle temperature e sembrerà di essere in Autunno.

Da Giovedì 31, ecco che la situazione comincia finalmente a dare i primi segnali di miglioramento: nella prima parte del giorno infatti, si avrà un miglioramento a partire dalle regioni settentrionali ad eccezione dell’Emilia Romagna dove saranno presenti residui rovesci.

Il tempo, invece, rimarrà chiuso e piovoso dapprima al Centro, esclusa la Toscana, ed in seguito al Sud a causa del movimento del freddo vortice di bassa pressione verso le regioni adriatiche. La fase di maltempo potrà ancora provocare forti temporali e grandinate specie su Campania, Lucania e gran parte della Puglia.

Ma da Venerdì 30 e per il successivo weekend, assicura ilmeteo, l’Anticiclone delle Azzorre arriverà sull’Italia andando ad interessare soprattutto il Nord e il Centro e con un deciso aumento termico dove si avranno già valori quasi estivi. Rimarrà invece più fresco ed instabile il tempo al Sud dove sarà presente una residua circolazione depressionaria.