Meteo Ferragosto, caldo africano e clima rovente in Italia per il weekend

Sarà un Ferragosto decisamente caldo quello che attende gli italiani per questa estate, secondo le ultime previsioni meteo, infatti, per il weekend del 15 agosto l’Italia sarà ancora preda dell’anticiclone africano che da alcuni giorni ha riportato su tutta la Penisola un clima decisamente caldo e a tratti anche afoso e che diventerà protagonista per tutta la settimana appena iniziata. Sia per Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, che per la domenica del 16 agosto, l’alta pressione di origine nord-africana continuerà a proteggere l’Italia da incursioni di aria fredda provenirti da nord regalandoci giornate di sole incontrastato da nord a sud.

Previsioni meteo 15 agosto

Secondo le ultime previsioni meteo di Ferragosto, il 15 quindi sarà una giornata generalmente all’insegna del cielo limpido e del sole splendente che porterà però in alcune zone caldo decimante inteso. Osserveremo infatti termometri prossimi alla soglia dei 35 gradi in maniera diffusa e punte addirittura di 40 gradi in alcune aree interne delle due Isole Maggiori. A provocare maggiori disagi potrebbe essere però l‘afa che attanaglierà le grandi città e in particolare le aree interne del Centro e la Val Padana.

Previsioni meteo 16 agosto

Per la giornata di domenica 16 agosto lo scenario meteorologico sarà analogo a quello di Ferragosto con caldo nettamente al di sopra della norma e cielo sgombro di nubi quasi ovunque. In giornata sarà possibile però una maggiore instabilità sulle aree alpine e prealpine dove no è escluso qualche pioggia o temporale estivo che localmente potrebbe interessare anche i rilievi della dorsale appenninica centro-settentrionale.