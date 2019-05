Meteo. Sarà un fine settimana a maggioranza maltempo: certo non una novità per questo Maggio, sperando in meglio in vista Giugno

Nella giornata di Domani, Sabato 25, la pioggia andrà ad invadere tutto l’arco alpino e parte della Lombardia, zone di pianura. Sarà coinvolta anche la zona del NordEst Italiano, Veneto occidentale ed Emilia.

In serata, peggioramenti nel centro Italia: Abruzzo, Molise, Marche fino a parte della Puglia, zona nord. Altrove, dovrebbe affacciarsi un timido sole. Temperature miti.

Dunque pioggia sarà protagonista del weekend su quasi tutto il suolo italiano. Secondo le ultime notizie e letture fornite dal sito IlMeteo.it, un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa andrà a posizionarsi nel basso Tirreno nella giornata di Domenica.

Durante la notte, infatti, il vortice ciclonico si accosterà al medio Tirreno dando il via ad un’intensa fase di maltempo con piogge su buona parte delle regioni del del Centro Sud e le isole mentre al Nord si assisterà a un lieve miglioramento.

Previsioni negative per Sardegna, Lazio e Toscana. Il fondatore del sito ilMeteo.it Antonio Sanò avvisa che la settimana prossima non sarà tanto migliore. Ancora piogge su tutta Italia a partire da Lunedì. Per Martedì e Mercoledì dovrebbero verificarsi un ciclone polare che provocherà una violenta fase di maltempo al Nord.

Il direttore per annuncia anche che da Giovedì 31, grazie all’aumento della pressione tornerà il bel tempo e un clima caldo, almeno fino a Domenica 2 Giugno.